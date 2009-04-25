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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 25 апреля 2009
Мариуполь
25.04.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 25 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
0'
Ч. Танаса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Замена
️️️️
Ч. Танаса
Желтая карточка
А. Сытник
Замена
️️️️
В. Мельник
Желтая карточка
Э. Камдем
Замена
️️️️
А. Сытник
0'
0'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Танаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Эрик Камдем
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
2
Валентин Нефедов
ЦП
58
Дмитрий Воробей
ЦП
0
Александр Сытник
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ищенко
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Сергей Билозор
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
3-2-4-1
99
Шуховцев
4
Мельник
24
Чучман
13
Коротецкий
6
Кирильчик
2
Камдем
2
Нефедов
0
Сытник
9
Оберемко
58
Воробей
11
Кривошеенко
3-3-2
10
Воробьев
28
Мариу Сержиу
0
Билозор
9
Шина
10
Корытько
10
Лазич
13
Ткаченко
22
Танаса
39
Санни Кингсли
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Мариуполь - Металлург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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Мариуполь
Металлург
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
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1
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2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
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15
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2016.02.12 16:59
2
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2016.02.09 21:37
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