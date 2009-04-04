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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Мариуполь
Ворскла - Мариуполь: обзор матча 04 апреля 2009
Ворскла
04.04.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 22 тур
2 : 3
Завершен
Мариуполь
37'
Й. Маркоски
56'
Й. Маркоски
15'
Н. Кашевский
88'
А. Оберемко
90'
Д. Воробей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Мариуполь
ГОЛ! 2:3!
Д. Воробей
ГОЛ! 2:2!
А. Оберемко
ГОЛ! 2:1!
Й. Маркоски
Желтая карточка
А. Янузи
+1
Желтая карточка
Н. Кашевский
ГОЛ! 1:1!
Й. Маркоски
Пас отдал
Г. Ярмаш
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кашевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
99
Константин Ярошенко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
(К)
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
2
Валентин Нефедов
ЦП
0
Александр Сытник
ЦП
58
Дмитрий Воробей
ЦП
0
Игорь Мельник
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
0
Филип Деспотовски
ЦП
3
Денис Главина
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Мариуполь
37
Андрей Глущенко
ВР
2
Эрик Камдем
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Долганский
15
Кулаков
65
Бойко
4
Даллку
6
Цурри
16
Ярмаш
7
Есин
32
Красноперов
99
Ярошенко
10
Маркоски
18
Чичиков
3-2-3-2
99
Шуховцев
6
Кирильчик
24
Чучман
6
Кашевский
14
Савин
35
Соляник
2
Нефедов
0
Сытник
58
Воробей
11
Кривошеенко
0
Мельник
Остались в запасе
Ворскла
Мариуполь
3
Денис Главина
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
0
Филип Деспотовски
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
2
Эрик Камдем
ЦЗ
0
Северино Лима
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
9
Андрей Оберемко
ЦП
37
Андрей Глущенко
ВР
4
Вадим Мельник
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
3
Денис Главина
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
0
Филип Деспотовски
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Остались в запасе
2
Эрик Камдем
ЦЗ
0
Северино Лима
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
9
Андрей Оберемко
ЦП
37
Андрей Глущенко
ВР
4
Вадим Мельник
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Ворскла - Мариуполь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Помощники судьи:
Возняк Сергей
Пономаренко Игорь
Стадион:
Ворскла
Посещаемость:
5000 из 24600 зрителей (20%)
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