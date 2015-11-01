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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Тосно
Спартак-2 - Тосно: обзор матча 01 ноября 2015
Спартак-2
01.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 1
Завершен
Тосно
3'
Д. Каюмов
55'
Г. Мелкадзе
75'
Г. Мелкадзе
33'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Тосно
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Каюмов
86'
ГОЛ! 3:1!
Г. Мелкадзе
75'
65'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Д. Лаптев
62'
Замена
М. Астафьев
️️️️
И. Михалев
61'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
58'
Желтая карточка
М. Мищенко
ГОЛ! 2:1!
Г. Мелкадзе
55'
Замена
А. Федчук
️️️️
Д. Кутин
46'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
В. Обухов
46'
33'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Каюмов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Тосно
1
Денис Книга
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
3-3-1-1-2
47
Филиппов
44
Лисинков
15
Пуцко
92
Брызгалов
4
Савичев
94
Тимофеев
5
Кутин
8
Самсонов
7
Каюмов
13
Обухов
77
Мелкадзе
3-1-4-2
1
Байчора
25
Смирнов
40
Тимошин
29
Мищенко
25
Бочков
23
Причиненко
8
Чиркин
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
39
Михалев
10
Лаптев
13
Обухов
44
Фадеев
44
Фадеев
13
Обухов
7
Каюмов
99
Гулиев
99
Гулиев
7
Каюмов
5
Кутин
10
Федчук
10
Федчук
5
Кутин
39
Михалев
4
Астафьев
4
Астафьев
39
Михалев
10
Лаптев
11
Прокофьев
11
Прокофьев
10
Лаптев
Остались в запасе
Спартак-2
Тосно
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Евгений Бушманов
1
Денис Книга
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Тосно
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
академии "Спартак"
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