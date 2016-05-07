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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 07 мая 2016
Анжи
07.05.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
25'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
Желтая карточка
К. Мкртчян
90'
+3
90'
+1
Замена
Д. Богаев
️️️️
Халк
Вторая желтая
Б. Бериша
89'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
И. Максимов
83'
76'
Желтая карточка
Ю. Жирков
68'
Желтая карточка
Д. Кришито
63'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Юсупов
56'
Замена
Маурисио
️️️️
Э. Гарай
55'
Травма
Э. Гарай
52'
Желтая карточка
И. Смольников
45'
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
И. Максимов
44'
35'
Желтая карточка
Л. Нету
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
Желтая карточка
А. Гаджибеков
17'
Желтая карточка
Б. Бериша
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
(К)
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ОП
18
Иван Маевский
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Юрченко
5
Мусалов
2
Жиров
4
Лазич
3
Гаджибеков
19
Мкртчян
18
Маевский
78
Максимов
20
Мутари
7
Бериша
10
Боли
4-5-1
12
Лодыгин
8
Смольников
24
Гарай
13
Нету
4
Кришито
7
Халк
27
Витсель
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
27
Шатов
22
Дзюба
78
Максимов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
78
Максимов
4
Юсупов
18
Жирков
18
Жирков
4
Юсупов
24
Гарай
8
Маурисио
8
Маурисио
24
Гарай
7
Халк
88
Богаев
88
Богаев
7
Халк
Остались в запасе
Анжи
Зенит
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
7
Никита Андреев
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
Остались в запасе
7
Никита Андреев
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Анжи - Зенит
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Алексей Воронцов (Ярославль)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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