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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Анжи
Уфа - Анжи: обзор матча 17 апреля 2016
Уфа
17.04.2016, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
4'
Д. Тумасян
90+2'
В. Зубарев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Анжи
ГОЛ! 2:0!
В. Зубарев
Пас отдал
Д. Сысуев
90'
+2
Желтая карточка
А. Кацалапов
81'
Замена
А. Кацалапов
️️️️
Н. Сафрониди
75'
70'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Газимагомедов
Замена
Д. Сысуев
️️️️
А. Зинченко
68'
61'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Б. Бериша
Замена
Х. Ханджич
️️️️
В. Кротов
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тумасян
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
(К)
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
(К)
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ОП
18
Иван Маевский
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Харис Ханджич
ЦФ
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-4-1-1
88
Шелия
34
Тумасян
3
Аликин
4
Никитин
70
Сафрониди
29
Пауревич
60
Зубарев
89
Стоцкий
44
Игбун
57
Кротов
4-2-2-1-1
1
Помазан
3
Гаджибеков
4
Лазич
2
Жиров
5
Мусалов
19
Мкртчян
18
Маевский
33
Газимагомедов
78
Максимов
7
Бериша
10
Боли
47
Зинченко
8
Сысуев
8
Сысуев
47
Зинченко
70
Сафрониди
34
Кацалапов
34
Кацалапов
70
Сафрониди
57
Кротов
99
Ханджич
99
Ханджич
57
Кротов
33
Газимагомедов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
33
Газимагомедов
7
Бериша
99
Абдулавов
99
Абдулавов
7
Бериша
Остались в запасе
Уфа
Анжи
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Уфа - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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