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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Анжи
Ахмат - Анжи: обзор матча 02 апреля 2016
Ахмат
02.04.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Анжи
11'
Г. Теодор Грозав
26'
Г. Теодор Грозав
87'
А. Мбенг
7'
Д. Лазич
44'
Я. Боли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Анжи
90'
+3
Желтая карточка
М. Мусалов
89'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Л. Эбесилио
ГОЛ! 3:2!
А. Мбенг
87'
Замена
П. Кен
️️️️
Родолфо
85'
84'
Травма
Л. Эбесилио
Желтая карточка
О. Иванов
77'
77'
Желтая карточка
Б. Бериша
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Л. Уилкшир
72'
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
66'
64'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
А. Газимагомедов
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
57'
44'
ГОЛ! 2:2!
Я. Боли
Пас отдал
Б. Бериша
Желтая карточка
М. Митришев
30'
Травма
Е. Городов
30'
ГОЛ! 2:1!
Г. Теодор Грозав
26'
ГОЛ! 1:1!
Г. Теодор Грозав
Пас отдал
И. Лебеденко
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазич
Пас отдал
И. Максимов
1'
Желтая карточка
Д. Лазич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЛП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Исмаил Айссати
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Магомед Мусалов
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЛП
7
Бернард Бериша
ЛВ
18
Иван Маевский
ОП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
3
Плиев
2
Родолфо
13
Семенов
26
Уилкшир
37
Грозав
14
Кузяев
19
Иванов
14
Айссати
95
Митришев
10
Лебеденко
4-1-3-1-1
1
Юрченко
5
Мусалов
4
Лазич
2
Жиров
3
Гаджибеков
18
Маевский
19
Мкртчян
78
Максимов
33
Газимагомедов
7
Бериша
10
Боли
26
Уилкшир
5
Мохаммади
5
Мохаммади
26
Уилкшир
2
Родолфо
88
Кен
88
Кен
2
Родолфо
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
Эбесилио
3
Гасанов
3
Гасанов
Эбесилио
33
Газимагомедов
6
Эбесилио
6
Эбесилио
33
Газимагомедов
Остались в запасе
Ахмат
Анжи
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Евгений Помазан
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Евгений Помазан
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Анжи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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