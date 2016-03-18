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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 18 марта 2016
Амкар-Пермь
18.03.2016, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
Замена
Б. Идову
️️️️
П. Комолов
90'
+2
Желтая карточка
П. Комолов
90'
+1
Замена
А. Чума
️️️️
Г. Пеев
87'
81'
Замена
П. Могилевец
️️️️
К. Гуелор Канга
80'
Травма
К. Гуелор Канга
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Салугин
78'
77'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
63'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
62'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Б. Ротенберг
56'
Желтая карточка
Д. Полоз
Желтая карточка
Г. Пеев
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
36
Александр Панцырев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Ростов
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-4-2-1
57
Селихов
11
Занев
3
Зайцев
21
Белоруков
23
Баланович
5
Гол
32
Йовичич
91
Бутко
20
Комолов
7
Пеев
77
Салугин
3-3-2-2
35
Джанаев
44
Навас
99
Новосельцев
15
Баштуш
28
Ротенберг
8
Гацкан
30
Кудряшов
8
Канга
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
20
Комолов
30
Идову
30
Идову
20
Комолов
7
Пеев
21
Чума
21
Чума
7
Пеев
77
Салугин
89
Прудников
89
Прудников
77
Салугин
28
Ротенберг
34
Маргасов
34
Маргасов
28
Ротенберг
8
Канга
28
Могилевец
28
Могилевец
8
Канга
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
Остались в запасе
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
15
Ника Качарава
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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