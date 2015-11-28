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Крылья Советов - Амкар-Пермь
Крылья Советов - Амкар-Пермь: обзор матча 28 ноября 2015
Крылья Советов
28.11.2015, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Амкар-Пермь
90'
+3
Желтая карточка
Г. Джикия
78'
Замена
А. Чума
️️️️
Я. Гол
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Чочиев
75'
66'
Замена
П. Комолов
️️️️
Г. Пеев
60'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
А. Шаваев
21'
Желтая карточка
П. Занев
Желтая карточка
И. Таранов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПАЗ
89
Йоан Молло
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
18
Адис Яхович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Жерон Симайс
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
15
Изунна Узочакву
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лория
0
Таранов
90
Бурлак
30
Надсон
15
Цаллагов
20
Померко
33
Ятченко
89
Молло
18
Яхович
11
Чочиев
12
Симайс
3-3-3-1
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
79
Черенчиков
91
Бутко
5
Гол
23
Баланович
7
Пеев
8
Шаваев
8
Огуде
89
Прудников
11
Чочиев
91
Яковлев
91
Яковлев
11
Чочиев
8
Шаваев
3
Зайцев
3
Зайцев
8
Шаваев
7
Пеев
20
Комолов
20
Комолов
7
Пеев
5
Гол
21
Чума
21
Чума
5
Гол
Остались в запасе
Крылья Советов
Амкар-Пермь
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
15
Изунна Узочакву
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
15
Изунна Узочакву
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Крылья Советов - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Алексей Николаевич Спирин (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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