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Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Динамо - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 07 ноября 2015
Динамо
07.11.2015, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
73'
А. Козлов
80'
Р. Зобнин
45+2'
В. Игнатьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Р. Зобнин
89'
Желтая карточка
А. Ташаев
88'
86'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
М. Рабиу
82'
Желтая карточка
Шандао
Желтая карточка
П. Погребняк
82'
ГОЛ! 2:1!
Р. Зобнин
Пас отдал
В. Дьяков
80'
77'
Замена
В. Кулик
️️️️
С. Каретник
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
Пас отдал
Т. Губочан
73'
Замена
А. Соснин
️️️️
Г. Морозов
62'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
В. Игнатьев
Желтая карточка
Т. Губочан
45'
+1
40'
Замена
А. Клещенко
️️️️
С. Ткачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Денис Якуба
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
4-2-1-2-1
30
Габулов
18
Морозов
15
Губочан
0
Дьяков
34
Козлов
18
Жирков
27
Денисов
47
Зобнин
11
Ионов
88
Ташаев
88
Погребняк
3-3-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
5
Армаш
2
Шандао
11
Манолев
19
Рабиу
8
Бугаев
31
Каретник
11
Ткачев
8
Якуба
6
Бальде
47
Зобнин
27
Живоглядов
27
Живоглядов
47
Зобнин
18
Морозов
23
Соснин
23
Соснин
18
Морозов
11
Ткачев
24
Клещенко
24
Клещенко
11
Ткачев
31
Каретник
55
Кулик
55
Кулик
31
Каретник
19
Рабиу
13
Георгиевский
13
Георгиевский
19
Рабиу
Остались в запасе
Динамо
Кубань (ЛФЛ)
77
Анатолий Катрич
ПВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Андрей Кобелев
39
Евгений Фролов
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Динамо - Кубань (ЛФЛ)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Владимир Миневич (Смоленск)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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