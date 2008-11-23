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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Таврия
Днепр - Таврия: обзор матча 23 ноября 2008
Днепр
23.11.2008, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 16 тур
0 : 1
Завершен
Таврия
70'
П. Хайдучек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Таврия
Замена
О. Карамушка
️️️️
И. Галюза
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
Ж. Любенович
Замена
А. Карноза
️️️️
Д. Лепа
ГОЛ! 0:1!
П. Хайдучек
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Воробей
Желтая карточка
А. Йокшас
Замена
М. Калиниченко
️️️️
О. Феррейра
Желтая карточка
Д. Лепа
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
9
Сергей Назаренко
(К)
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Таврия
31
Андрей Дикань
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
25
Андрей Зборовский
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
8
Владимир Гоменюк
(К)
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Днепр
1
Максим Старцев
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
0
Давидсон
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Таврия
22
Олег Карамушка
ВР
13
Александр Бандура
ВР
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
0
Владимир Бурдули
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
4-3-2
1
Каниболоцкий
29
Денисов
25
Холек
22
Лисицкий
21
Алсидес
18
Феррейра
29
Ротань
9
Назаренко
11
Лепа
9
Воробей
3-3-3
31
Дикань
7
Хайдучек
18
Йокшас
5
Маркович
22
Любенович
25
Зборовский
2
Галюза
11
Идахор
39
Ковпак
8
Гоменюк
18
Феррейра
25
Калиниченко
25
Калиниченко
18
Феррейра
9
Воробей
22
Коноплянка
22
Коноплянка
9
Воробей
11
Лепа
10
Карноза
10
Карноза
11
Лепа
2
Галюза
22
Карамушка
22
Карамушка
2
Галюза
22
Любенович
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
22
Любенович
Остались в запасе
Днепр
Таврия
0
Давидсон
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
1
Максим Старцев
ВР
Главный тренер
Владимир Бессонов
0
Владимир Бурдули
ЦП
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
0
Евгений Шмаков
ЦП
Остались в запасе
0
Давидсон
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
1
Максим Старцев
ВР
Остались в запасе
0
Владимир Бурдули
ЦП
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
0
Евгений Шмаков
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Днепр - Таврия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Метеор
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