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РПЛ 2026/2027
Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 29 августа 2015
Спартак
29.08.2015, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
53'
Д. Комбаров (П)
27'
Л. Эбесилио
86'
А. Жиров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Анжи
90'
+3
Желтая карточка
С. Песьяков
90'
+3
Замена
К. Агаларов
️️️️
А. Мутари
Замена
Ромуло
️️️️
И. Попов
88'
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Жиров
Пас отдал
Леонардо
Замена
Джано
️️️️
Ю. Мовсисян
72'
71'
Желтая карточка
А. Жиров
68'
Желтая карточка
К. Мкртчян
65'
Замена
А. Мутари
️️️️
Л. Эбесилио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Комбаров
53'
46'
Замена
И. Маевский
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
И. Попов
30'
29'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эбесилио
Пас отдал
У. Алмейда
16'
Желтая карточка
У. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
29
Зе Луиш
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
4
Дарко Лазич
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ОП
42
Леонардо
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
18
Иван Маевский
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
35
Таски
16
Боккетти
9
Комбаров
15
Широков
29
Зе Луиш
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
14
Мовсисян
4-2-3-1
30
Песьяков
38
Ещенко
3
Гаджибеков
2
Жиров
17
Тигиев
19
Мкртчян
42
Леонардо
6
Эбесилио
25
Аруна
4
Лазич
9
Алмейда
71
Попов
27
Ромуло
27
Ромуло
71
Попов
14
Мовсисян
7
Джано
7
Джано
14
Мовсисян
Мутари
7
Агаларов
7
Агаларов
Мутари
25
Аруна
18
Маевский
18
Маевский
25
Аруна
6
Эбесилио
20
Мутари
20
Мутари
6
Эбесилио
Остались в запасе
Спартак
Анжи
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Спартак - Анжи
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Спорт Плюс, Наш Футбол
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