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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Урал
Анжи - Урал: обзор матча 22 августа 2015
Анжи
22.08.2015, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Урал
66'
Леонардо (П)
44'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Урал
84'
Замена
А. Фидлер
️️️️
Г. Асеведо
72'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Э. Манучарян
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Леонардо
66'
65'
Красная карточка
А. Сапета
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Мутари
65'
62'
Желтая карточка
Р. Емельянов
61'
Замена
А. Сапета
️️️️
В. Подберезкин
Замена
У. Алмейда
️️️️
Л. Эбесилио
46'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
И. Максимов
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Г. Асеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Амаду Мутари
ЛП
18
Иван Маевский
ОП
42
Леонардо
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ОП
21
Александр Ерохин
АП
30
Герсон Асеведо
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-2-3-1
30
Песьяков
17
Тигиев
3
Гаджибеков
2
Жиров
38
Ещенко
18
Маевский
42
Леонардо
20
Мутари
78
Максимов
6
Эбесилио
10
Боли
4-2-1-2-1
30
Жевнов
15
Кулаков
14
Мартынович
14
Фонтанелло
2
Хозин
92
Емельянов
92
Подберезкин
30
Асеведо
18
Бурмистров
21
Ерохин
10
Манучарян
20
Мутари
10
Хадарцев
10
Хадарцев
20
Мутари
78
Максимов
19
Мкртчян
19
Мкртчян
78
Максимов
6
Эбесилио
9
Алмейда
9
Алмейда
6
Эбесилио
10
Манучарян
10
Страндберг
10
Страндберг
10
Манучарян
30
Асеведо
10
Фидлер
10
Фидлер
30
Асеведо
92
Подберезкин
41
Сапета
41
Сапета
92
Подберезкин
Остались в запасе
Анжи
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Анжи - Урал
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий (Москва)
Кулалаев Павел (Волжский)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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