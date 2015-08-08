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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Динамо
Анжи - Динамо: обзор матча 08 августа 2015
Анжи
08.08.2015, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
5'
И. Максимов
35'
Я. Боли (П)
19'
А. Козлов
45+1'
Т. Губочан
79'
М. Вальбуэна (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Динамо
Желтая карточка
А. Ещенко
90'
+2
87'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Мутари
85'
Замена
У. Алмейда
️️️️
Я. Боли
81'
80'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Соснин
80'
Травма
А. Соснин
79'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Вальбуэна
Красная карточка
А. Гаджибеков
78'
Желтая карточка
И. Максимов
56'
Замена
Д. Лазич
️️️️
Л. Аруна
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
Т. Губочан
Желтая карточка
А. Гаджибеков
45'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
45'
Желтая карточка
А. Мутари
42'
Желтая карточка
А. Жиров
37'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Боли
35'
25'
Желтая карточка
Г. Морозов
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
Пас отдал
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:0!
И. Максимов
Пас отдал
Я. Боли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Амаду Мутари
ЛП
18
Иван Маевский
ОП
25
Лукман Аруна
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-2-3-1
1
Помазан
17
Тигиев
3
Гаджибеков
2
Жиров
38
Ещенко
18
Маевский
25
Аруна
20
Мутари
78
Максимов
6
Эбесилио
10
Боли
4-1-3-2
30
Габулов
34
Козлов
0
Дьяков
15
Губочан
18
Морозов
27
Денисов
23
Соснин
47
Зобнин
18
Жирков
11
Ионов
28
Вальбуэна
25
Аруна
4
Лазич
4
Лазич
25
Аруна
10
Боли
9
Алмейда
9
Алмейда
10
Боли
20
Мутари
99
Абдулавов
99
Абдулавов
20
Мутари
28
Вальбуэна
27
Живоглядов
27
Живоглядов
28
Вальбуэна
23
Соснин
88
Ташаев
88
Ташаев
23
Соснин
Остались в запасе
Анжи
Динамо
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Мехти Дженетов
ВР
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Анжи - Динамо
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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