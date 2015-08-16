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Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 16 августа 2015
Манчестер Сити
16.08.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Челси
31'
С. Агуэро
79'
В. Компани
85'
Фернандиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
Желтая карточка
Э. Мангала
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Фернандиньо
Пас отдал
Д. Сильва
85'
Замена
В. Бони
️️️️
С. Агуэро
83'
81'
Желтая карточка
Э. Азар
ГОЛ! 2:0!
В. Компани
Пас отдал
Д. Сильва
79'
78'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Виллиан
Замена
М. Демичелис
️️️️
Р. Стерлинг
77'
Замена
С. Насри
️️️️
Х. Навас
65'
63'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
Я. Туре
51'
47'
Желтая карточка
С. Фабрегас
46'
Замена
К. Зума
️️️️
Д. Терри
Желтая карточка
Фернандиньо
45'
+1
Желтая карточка
В. Компани
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Харт
3
Санья
4
Компани
5
Мангала
11
Коларов
5
Фернандиньо
16
Навас
42
Туре
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Агуэро
4-2-2-1-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
7
Рамирес
18
Матич
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
19
Стерлинг
2
Демичелис
2
Демичелис
19
Стерлинг
16
Навас
14
Насри
14
Насри
16
Навас
10
Агуэро
2
Бони
2
Бони
10
Агуэро
7
Рамирес
7
Куадрадо
7
Куадрадо
7
Рамирес
26
Терри
4
Зума
4
Зума
26
Терри
10
Виллиан
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Виллиан
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Джамал Блэкмэн
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Футбол 1
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