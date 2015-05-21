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Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Локомотив - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 21 мая 2015
Локомотив
21.05.2015, четверг, 19:00
Россия. Кубок, Финал
3 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
73'
У. Ниасс
104'
М. Буссуфа
111'
А. Миранчук
28'
В. Игнатьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 3:1!
А. Миранчук
Пас отдал
В. Чорлука
111'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
108'
Травма
А. Касаев
107'
105'
+1
Замена
В. Кулик
️️️️
В. Игнатьев
ГОЛ! 2:1!
М. Буссуфа
Пас отдал
А. Касаев
104'
102'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Желтая карточка
В. Чорлука
90'
+1
Желтая карточка
М. Буссуфа
86'
Желтая карточка
А. Самедов
82'
79'
Замена
Г. Букур
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ! 1:1!
У. Ниасс
Пас отдал
А. Касаев
73'
72'
Желтая карточка
Т. Шунич
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
71'
69'
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Алмейда
Замена
У. Ниасс
️️️️
Р. Павлюченко
64'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
45'
32'
Желтая карточка
М. Рабиу
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
49
Роман Шишкин
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Роман Бугаев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
29
Денисов
39
Пейчинович
14
Чорлука
43
Логашов
49
Шишкин
11
Касаев
99
Фернандеш
11
Буссуфа
19
Самедов
10
Павлюченко
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
44
Шунич
5
Армаш
20
Игнатьев
19
Рабиу
77
Каборе
71
Попов
23
Соснин
11
Ткачев
9
Алмейда
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
10
Павлюченко
14
Ниасс
14
Ниасс
10
Павлюченко
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
11
Ткачев
11
Букур
11
Букур
11
Ткачев
20
Игнатьев
55
Кулик
55
Кулик
20
Игнатьев
9
Алмейда
6
Бальде
6
Бальде
9
Алмейда
Остались в запасе
Локомотив
Кубань (ЛФЛ)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
Новости команд
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