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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Алжир
Кот-д'Ивуар - Алжир: обзор матча 01 февраля 2015
Кот-д'Ивуар
01.02.2015, воскресенье, 22:30
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Алжир
26'
В. Бони
68'
В. Бони
90+4'
Жервиньо
51'
Э. Судани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кот-д'Ивуар - Алжир
ГОЛ! 3:1!
Жервиньо
Пас отдал
Ж. Талло
90'
+4
Замена
Ж. Талло
️️️️
В. Бони
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Таидер
78'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
72'
Замена
И. Слимани
️️️️
Э. Судани
72'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Р. Марез
ГОЛ! 2:1!
В. Бони
Пас отдал
Я. Туре
68'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
С. Тьене
67'
51'
ГОЛ! 1:1!
Э. Судани
Пас отдал
Р. Марез
ГОЛ! 1:0!
В. Бони
Пас отдал
М. Градель
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
19
Сафир Таидер
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Кот-д'Ивуар
1
Саюба Манде
ВР
1
Бубакар Барри
ВР
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
11
Жуниор Талло
ЦФ
Алжир
1
Аззедин Дука
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
21
Ахмед Каши
ОП
8
Мехди Ласен
ЦП
17
Фуед Кадир
ЦП
13
Ислам Слимани
ЦФ
9
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Гбохуо
4
Туре
5
Канон
21
Байи
5
Тьене
17
Орье
20
Ди
15
Градель
19
Туре
10
Жервиньо
12
Бони
4-1-3-1-1
23
М'Боли
2
Манди
2
Бугерра
12
Меджани
3
Гулам
10
Фегули
19
Таидер
19
Бенталеб
11
Браими
7
Марез
15
Судани
5
Тьене
10
Дукур
10
Дукур
5
Тьене
12
Бони
11
Талло
11
Талло
12
Бони
15
Судани
13
Слимани
13
Слимани
15
Судани
7
Марез
9
Бельфодиль
9
Бельфодиль
7
Марез
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Алжир
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
1
Саюба Манде
ВР
1
Бубакар Барри
ВР
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
1
Аззедин Дука
ВР
21
Ахмед Каши
ОП
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
8
Мехди Ласен
ЦП
17
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
1
Саюба Манде
ВР
1
Бубакар Барри
ВР
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Остались в запасе
1
Аззедин Дука
ВР
21
Ахмед Каши
ОП
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Мехди Зеффан
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
8
Мехди Ласен
ЦП
17
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Алжир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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