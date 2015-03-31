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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Англия
Италия - Англия: обзор матча 31 марта 2015
Италия
31.03.2015, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Англия
29'
Г. Пелле
79'
Э. Таунсенд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Англия
87'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
К. Гиббс
79'
ГОЛ! 1:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Р. Мэйсон
75'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Л. Антонелли
️️️️
М. Дармиан
73'
Замена
Э. Моретти
️️️️
Д. Кьеллини
72'
70'
Желтая карточка
Ф. Джонс
69'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ф. Делф
Замена
М. Верратти
️️️️
М. Вальдифиори
66'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Эдер
61'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Г. Пелле
61'
Замена
И. Абате
️️️️
А. Флоренци
60'
54'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Т. Уолкотт
46'
Замена
К. Уокер
️️️️
Н. Клайн
44'
Замена
М. Кэррик
️️️️
К. Смоллинг
42'
Травма
К. Смоллинг
Желтая карточка
Г. Пелле
36'
32'
Желтая карточка
К. Гиббс
ГОЛ! 1:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Д. Кьеллини
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
13
Маттео Дармиан
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Марко Пароло
ОП
14
Роберто Сориано
ОП
0
Мирко Вальдифиори
ЦП
17
Эдер
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Англия
1
Джо Харт
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЛП
16
Фил Джонс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Уэйн Руни
(К)
АП
14
Тео Уолкотт
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
0
Франко Васкес
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Англия
23
Роберт Грин
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-3-1-2
1
Буффон
19
Бонуччи
3
Кьеллини
13
Раноккия
24
Флоренци
13
Дармиан
18
Пароло
14
Сориано
0
Вальдифиори
9
Пелле
17
Эдер
4-1-3-1-1
1
Харт
12
Клайн
6
Смоллинг
16
Ягиелка
14
Гиббс
16
Джонс
14
Уолкотт
8
Хендерсон
17
Делф
10
Руни
9
Кейн
3
Кьеллини
4
Моретти
4
Моретти
3
Кьеллини
13
Дармиан
3
Антонелли
3
Антонелли
13
Дармиан
24
Флоренци
7
Абате
7
Абате
24
Флоренци
0
Вальдифиори
6
Верратти
6
Верратти
0
Вальдифиори
17
Эдер
0
Васкес
0
Васкес
17
Эдер
9
Пелле
17
Иммобиле
17
Иммобиле
9
Пелле
14
Гиббс
21
Бертранд
21
Бертранд
14
Гиббс
12
Клайн
2
Уокер
2
Уокер
12
Клайн
8
Хендерсон
19
Мэйсон
19
Мэйсон
8
Хендерсон
6
Смоллинг
16
Кэррик
16
Кэррик
6
Смоллинг
14
Уолкотт
19
Баркли
19
Баркли
14
Уолкотт
17
Делф
21
Таунсенд
21
Таунсенд
17
Делф
Остались в запасе
Италия
Англия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
6
Антонио Кандрева
ПП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Роберт Грин
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
6
Антонио Кандрева
ПП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Италия - Англия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Альянц Стадиум
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