Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Мали
Кот-д'Ивуар - Мали: обзор матча 24 января 2015
Кот-д'Ивуар
24.01.2015, суббота, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Мали
87'
М. Градель
6'
Б. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Мали
90'
Замена
М. Майга
️️️️
М. Ятабаре
88'
Желтая карточка
Я. Силла
ГОЛ! 1:1!
М. Градель
Пас отдал
С. Орье
87'
Замена
Ж. Талло
️️️️
В. Бони
84'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
83'
Замена
С. Калу
️️️️
В. Канон
83'
78'
Замена
Т. Думбия
️️️️
Б. Сако
77'
Желтая карточка
С. Кейта
72'
Замена
Ж. Берт
️️️️
С. Диаките
59'
Желтая карточка
А. Тамбура
Замена
М. Градель
️️️️
И. Диоманд
39'
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сако
Пас отдал
С. Ятабаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
19
Яя Туре
ЦП
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Мали
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
15
Дрисса Диаките
ЦП
8
Якуба Силла
ЦП
17
Мамату Н'Диай
ЦП
11
Бакари Сако
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
1
Саюба Манде
ВР
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
20
Серей Ди
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
11
Жуниор Талло
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Мали
22
Абдулайе Самаке
ВР
1
Жермен Берт
ВР
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
6
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Мохамед Траоре
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
18
Абдулайе Диаби
ЦФ
3-2-3-2
16
Гбохуо
4
Туре
5
Канон
21
Байи
5
Тьене
17
Орье
19
Туре
14
Диоманд
9
Тиоте
7
Думбия
12
Бони
3-5-1-1
16
Диаките
4
Кулибали
13
Ваге
3
Тамбура
8
Силла
11
Сако
14
Ятабаре
12
Кейта
17
Н'Диай
15
Диаките
7
Ятабаре
14
Диоманд
15
Градель
15
Градель
14
Диоманд
12
Бони
11
Талло
11
Талло
12
Бони
5
Канон
8
Калу
8
Калу
5
Канон
16
Диаките
1
Берт
1
Берт
16
Диаките
11
Сако
6
Думбия
6
Думбия
11
Сако
7
Ятабаре
20
Майга
20
Майга
7
Ятабаре
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Мали
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
1
Бубакар Барри
ВР
1
Саюба Манде
ВР
20
Серей Ди
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
9
Мохамед Траоре
ЦФ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
22
Абдулайе Самаке
ВР
15
Мохамед Конате
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
21
Абду Траоре
ЦП
18
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Остались в запасе
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
1
Бубакар Барри
ВР
1
Саюба Манде
ВР
20
Серей Ди
ЦП
3
Рожер Ассале
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
9
Мохамед Траоре
ЦФ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
22
Абдулайе Самаке
ВР
15
Мохамед Конате
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
21
Абду Траоре
ЦП
18
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Мали
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Бухаиб Эль-Арах
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
Новости команд
Все
Кот-д'Ивуар
Мали
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией
12 мая
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Тренер Мали определил лучшего нападающего в истории России
3 апреля
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+