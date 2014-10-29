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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Торпедо
ЦСКА - Торпедо: обзор матча 29 октября 2014
ЦСКА
29.10.2014, среда, 13:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Торпедо
13'
К. Базелюк
38'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Торпедо
Замена
Г. Щенников
️️️️
М. Фернандес
80'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Г. Миланов
64'
Замена
А. Цауня
️️️️
А. Дзагоев
63'
61'
Замена
С. Давыдов
️️️️
У. Виейра
46'
Замена
Д. Стеванович
️️️️
С. Фомин
46'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
А. Кацалапов
ГОЛ! 2:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Фернандес
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
17
Георгий Миланов
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чепчугов
14
Набабкин
24
Березуцкий
23
Чернов
6
Фернандес
17
Миланов
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
22
Ефремов
10
Базелюк
4-1-3-2
13
Блажевич
34
Кацалапов
3
Кокошка
44
Рыков
5
Франьич
14
Билялетдинов
9
Комбаров
20
Стеклов
4
Фомин
27
Мирзов
10
Угу Виейра
6
Фернандес
42
Щенников
42
Щенников
6
Фернандес
66
Дзагоев
19
Цауня
19
Цауня
66
Дзагоев
17
Миланов
26
Еременко
26
Еременко
17
Миланов
34
Кацалапов
99
Новосельцев
99
Новосельцев
34
Кацалапов
4
Фомин
16
Стеванович
16
Стеванович
4
Фомин
10
Угу Виейра
10
Давыдов
10
Давыдов
10
Угу Виейра
Остались в запасе
ЦСКА
Торпедо
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча ЦСКА - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:25 (прямая)
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