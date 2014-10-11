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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Португалия
Франция - Португалия: обзор матча 11 октября 2014
Франция
11.10.2014, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Португалия
3'
К. Бензема
68'
П. Погба
76'
Р. Куарежма (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Португалия
Замена
А. Жиньяк
️️️️
К. Бензема
88'
84'
Замена
Виейринья
️️️️
Данни
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
А. Гризманн
83'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Куарежма
74'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
К. Роналду
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Й. Кабай
70'
ГОЛ! 2:0!
П. Погба
Пас отдал
К. Бензема
68'
67'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Нани
66'
Замена
Эдер
️️️️
Тиагу
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Вальбуэна
56'
46'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
Э. Мангала
33'
Желтая карточка
Й. Кабай
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Йоан Кабай
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
(К)
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Данни
ЛВ
19
Тиагу
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Жереми Матье
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
11
Виейринья
ЦЗ
14
Иво Пинту
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Манданда
3
Эвра
13
Мангала
4
Варан
19
Санья
6
Кабай
6
Погба
14
Матюиди
8
Вальбуэна
7
Гризманн
19
Бензема
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
21
Соареш
3
Пепе
2
Алвеш
19
Элизеу
19
Тиагу
15
Гомеш
8
Моутинью
17
Нани
10
Данни
7
Роналду
8
Вальбуэна
8
Пайет
8
Пайет
8
Вальбуэна
7
Гризманн
12
Шнейдерлен
12
Шнейдерлен
7
Гризманн
6
Кабай
17
Сиссоко
17
Сиссоко
6
Кабай
19
Бензема
10
Жиньяк
10
Жиньяк
19
Бензема
10
Данни
11
Виейринья
11
Виейринья
10
Данни
15
Гомеш
14
Карвалью
14
Карвалью
15
Гомеш
7
Роналду
17
Мариу
17
Мариу
7
Роналду
19
Тиагу
9
Эдер
9
Эдер
19
Тиагу
17
Нани
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Нани
Остались в запасе
Франция
Португалия
16
Бенуа Костиль
ВР
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Жереми Матье
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
14
Иво Пинту
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
16
Бенуа Костиль
ВР
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Жереми Матье
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
14
Иво Пинту
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Адриен Силва
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Франция - Португалия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
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