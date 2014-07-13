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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Аргентина
Германия - Аргентина: обзор матча 13 июля 2014
Германия
13.07.2014, воскресенье, 23:00
Чемпионат мира, Финал
1 : 0
Завершен
Аргентина
112'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Аргентина
Замена
П. Мертезакер
️️️️
М. Озил
119'
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
А. Шюррле
112'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Клозе
87'
85'
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Э. Перес
75'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Г. Игуаин
64'
Желтая карточка
С. Агуэро
63'
Желтая карточка
Х. Маскерано
46'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Э. Лавесси
Желтая карточка
Б. Хеведес
33'
Замена
А. Шюррле
️️️️
К. Крамер
32'
Травма
К. Крамер
31'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
0
Кристоф Крамер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
0
Родриго Паласио
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нойер
4
Хеведес
17
Боатенг
5
Хуммельс
0
Лам
7
Швайнштайгер
0
Крамер
8
Кроос
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
4-1-2-1-2
9
Ромеро
4
Сабалета
2
Гарай
15
Демичелис
16
Рохо
14
Маскерано
5
Билья
15
Перес
10
Месси
9
Игуаин
22
Лавесси
10
Озил
0
Мертезакер
0
Мертезакер
10
Озил
0
Крамер
9
Шюррле
9
Шюррле
0
Крамер
0
Клозе
11
Гетце
11
Гетце
0
Клозе
15
Перес
5
Гаго
5
Гаго
15
Перес
22
Лавесси
9
Агуэро
9
Агуэро
22
Лавесси
9
Игуаин
0
Паласио
0
Паласио
9
Игуаин
Остались в запасе
Германия
Аргентина
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Статистика матча Германия - Аргентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
"Первый канал" 22:30 (прямая) "Спорт 1" 21:15 (прямая)
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