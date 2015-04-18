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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 18 апреля 2015
Рубин
18.04.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Урал
45+2'
В. Дядюн
52'
М. Оздоев
90+1'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Урал
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Данцев
Замена
М. Кобахидзе
️️️️
В. Дядюн
89'
Замена
М. Канунников
️️️️
Г. Карадениз
77'
75'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Сапета
Замена
С. Кисляк
️️️️
К. Эдуардо
74'
65'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
В. Подберезкин
ГОЛ! 2:0!
М. Оздоев
Пас отдал
И. Портнягин
52'
46'
Замена
А. Данцев
️️️️
Э. Манучарян
ГОЛ! 1:0!
В. Дядюн
Пас отдал
Э. Набиуллин
45'
+2
26'
Желтая карточка
В. Хозин
Желтая карточка
М. Оздоев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
40
Благо
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
(К)
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-4-1
1
Рыжиков
3
Набиуллин
21
Котуньо
4
Кверквелия
23
Кузьмин
40
Благо
61
Карадениз
21
Оздоев
22
Эдуардо
17
Дядюн
97
Портнягин
4-1-3-1-1
12
Заболотный
13
Марков
63
Белозеров
2
Хозин
14
Фонтанелло
92
Емельянов
10
Манучарян
41
Сапета
92
Подберезкин
21
Ерохин
90
Смолов
17
Дядюн
23
Кобахидзе
23
Кобахидзе
17
Дядюн
22
Эдуардо
15
Кисляк
15
Кисляк
22
Эдуардо
61
Карадениз
99
Канунников
99
Канунников
61
Карадениз
10
Манучарян
7
Данцев
7
Данцев
10
Манучарян
41
Сапета
30
Асеведо
30
Асеведо
41
Сапета
92
Подберезкин
10
Лунгу
10
Лунгу
92
Подберезкин
Остались в запасе
Рубин
Урал
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Рубин - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Ннаш футбол" 18:45 (прямая)
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