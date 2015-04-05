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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 05 апреля 2015
Урал
05.04.2015, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
76'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ростов
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ч. Лунгу
90'
+1
89'
Замена
М. Григорьев
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Ерохин
83'
81'
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Дзюба
80'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Думбия
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
К. Гуелор Канга
Желтая карточка
Ф. Смолов
72'
Желтая карточка
Р. Емельянов
71'
Замена
А. Белозеров
️️️️
А. Фидлер
62'
Желтая карточка
Г. Асеведо
57'
23'
Желтая карточка
И. Новосельцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
2
Хозин
14
Фонтанелло
10
Фидлер
92
Емельянов
10
Лунгу
30
Асеведо
10
Манучарян
21
Ерохин
90
Смолов
3-3-2-1-1
1
Плетикоса
15
Баштуш
99
Новосельцев
0
Дьяков
5
Лоло
6
Торбинский
26
Бордачев
8
Канга
17
Ребко
7
Думбия
22
Дзюба
10
Фидлер
63
Белозеров
63
Белозеров
10
Фидлер
10
Лунгу
92
Подберезкин
92
Подберезкин
10
Лунгу
21
Ерохин
2
Гогниев
2
Гогниев
21
Ерохин
8
Канга
10
Григорьев
10
Григорьев
8
Канга
22
Дзюба
11
Бухаров
11
Бухаров
22
Дзюба
7
Думбия
20
Азмун
20
Азмун
7
Думбия
Остались в запасе
Урал
Ростов
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Урал - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Манеж «Урал»
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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