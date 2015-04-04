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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Мордовия
Краснодар - Мордовия: обзор матча 04 апреля 2015
Краснодар
04.04.2015, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Мордовия
4'
П. Мамаев
69'
П. Мамаев
84'
Р. Лаборде
90+1'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Мордовия
ГОЛ! 4:0!
В. Быстров
Пас отдал
В. Калешин
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Р. Лаборде
Пас отдал
Вандерсон
84'
83'
Замена
А. Бобер
️️️️
Д. Ле Таллек
82'
Желтая карточка
И. Шитов
Замена
В. Быстров
️️️️
П. Мамаев
80'
78'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Я. Джало
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
70'
ГОЛ! 2:0!
П. Мамаев
Пас отдал
Р. Лаборде
69'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
68'
66'
Желтая карточка
В. Божович
Пенальти не реализован!
А. Гранквист
57'
56'
Замена
С. Самодин
️️️️
М. Перендиа
Травма
Р. Широков
29'
Желтая карточка
М. Измайлов
13'
ГОЛ! 1:0!
П. Мамаев
Пас отдал
Р. Широков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
2
Марат Измайлов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
12
Владимир Божович
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ЦП
16
Янник Джало
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
98
Петров
6
Сигурдссон
4
Гранквист
17
Калешин
10
Ахмедов
2
Измайлов
10
Перейра
15
Широков
10
Мамаев
39
Ари
3-4-2-1
1
Коченков
8
Дудиев
40
Перендиа
5
Васин
24
Шитов
6
Ле Таллек
12
Божович
55
Нахушев
18
Ниассе
84
Власов
16
Джало
10
Мамаев
34
Быстров
34
Быстров
10
Мамаев
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
6
Ле Таллек
8
Бобер
8
Бобер
6
Ле Таллек
16
Джало
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
16
Джало
40
Перендиа
22
Самодин
22
Самодин
40
Перендиа
Остались в запасе
Краснодар
Мордовия
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Краснодар - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:30 (прямая)
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