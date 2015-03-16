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РПЛ 2026/2027
Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Ростов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 16 марта 2015
Ростов
16.03.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
51'
А. Бухаров
88'
С. Азмун
79'
У. Алмейда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
С. Азмун
89'
Замена
Д. Полоз
️️️️
М. Думбия
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
Пас отдал
В. Дьяков
88'
Желтая карточка
М. Думбия
84'
82'
Желтая карточка
А. Ещенко
79'
ГОЛ! 1:1!
У. Алмейда
Пас отдал
Г. Букур
73'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
С. Ткачев
Замена
С. Азмун
️️️️
И. Лоло
73'
Желтая карточка
Т. Калачев
70'
65'
Замена
Г. Букур
️️️️
Л. Мельгарехо
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Бухаров
63'
Желтая карточка
Баштуш
60'
59'
Замена
М. Рабиу
️️️️
В. Кулик
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
М. Думбия
51'
49'
Желтая карточка
А. Соснин
Желтая карточка
Д. Торбинский
24'
18'
Желтая карточка
Т. Шунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Игор Лоло
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
2
Шандао
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Ростов
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Плетикоса
15
Баштуш
0
Дьяков
99
Новосельцев
19
Милич
8
Гацкан
5
Лоло
6
Торбинский
2
Калачев
7
Думбия
11
Бухаров
3-2-4-1
31
Беленов
38
Ещенко
44
Шунич
2
Шандао
77
Каборе
55
Кулик
11
Ткачев
71
Попов
23
Соснин
10
Мельгарехо
9
Алмейда
7
Думбия
7
Полоз
7
Полоз
7
Думбия
5
Лоло
20
Азмун
20
Азмун
5
Лоло
11
Бухаров
22
Дзюба
22
Дзюба
11
Бухаров
11
Ткачев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Ткачев
10
Мельгарехо
11
Букур
11
Букур
10
Мельгарехо
55
Кулик
19
Рабиу
19
Рабиу
55
Кулик
Остались в запасе
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ростов - Кубань (ЛФЛ)
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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