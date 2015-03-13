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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 13 марта 2015
Краснодар
13.03.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Урал
45+1'
П. Мамаев
50'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Урал
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Ари
75'
71'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Измайлов
70'
69'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
В. Подберезкин
50'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
49'
Желтая карточка
А. Фидлер
ГОЛ! 1:0!
П. Мамаев
Пас отдал
Ари
45'
+1
Замена
С. Петров
️️️️
Жоаозиньо
34'
Травма
Жоаозиньо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
22
Жоаозиньо
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
22
Жоаозиньо
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
10
Ахмедов
10
Мамаев
15
Широков
10
Перейра
2
Измайлов
39
Ари
4-2-2-1-1
12
Заболотный
13
Марков
15
Новиков
2
Хозин
14
Фонтанелло
10
Фидлер
92
Емельянов
92
Подберезкин
10
Лунгу
21
Ерохин
90
Смолов
22
Жоаозиньо
98
Петров
98
Петров
22
Жоаозиньо
39
Ари
21
Лаборде
21
Лаборде
39
Ари
2
Измайлов
14
Вандерсон
14
Вандерсон
2
Измайлов
90
Смолов
2
Гогниев
2
Гогниев
90
Смолов
92
Подберезкин
10
Манучарян
10
Манучарян
92
Подберезкин
Остались в запасе
Краснодар
Урал
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
17
Денис Фомин
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Краснодар - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
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