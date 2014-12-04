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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Динамо
Мордовия - Динамо: обзор матча 04 декабря 2014
Мордовия
04.12.2014, четверг, 17:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
36'
Т. Губочан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Динамо
90'
+2
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Ю. Жирков
89'
Замена
А. Прудников
️️️️
К. Кураньи
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Перендиа
86'
Желтая карточка
М. Ломич
81'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Данило
73'
Замена
А. Бобер
️️️️
Р. Нахушев
58'
Желтая карточка
И. Ниассе
57'
51'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
А. Бюттнер
50'
Травма
А. Бюттнер
Желтая карточка
Р. Нахушев
49'
36'
ГОЛ! 0:1!
Т. Губочан
Пас отдал
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
90
Данило
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-4-2-1
1
Коченков
5
Васин
40
Перендиа
55
Нахушев
32
Ломич
6
Ле Таллек
18
Ниассе
24
Шитов
84
Власов
90
Данило
8
Сысуев
4-1-2-2-1
30
Габулов
34
Козлов
15
Губочан
4
Самба
28
Бюттнер
21
Ванкер
16
Нобоа
18
Жирков
11
Ионов
28
Вальбуэна
22
Кураньи
40
Перендиа
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
40
Перендиа
55
Нахушев
8
Бобер
8
Бобер
55
Нахушев
90
Данило
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
90
Данило
28
Бюттнер
10
Джуджак
10
Джуджак
28
Бюттнер
18
Жирков
47
Зобнин
47
Зобнин
18
Жирков
22
Кураньи
89
Прудников
89
Прудников
22
Кураньи
Остались в запасе
Мордовия
Динамо
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Мордовия - Динамо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:40 (прямая)
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