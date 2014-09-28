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Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Динамо - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 сентября 2014
Динамо
28.09.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
20'
А. Кокорин
30'
С. Манолев
54'
В. Игнатьев
60'
Секу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
К. Нобоа
85'
Желтая карточка
В. Ванкер
81'
73'
Замена
Г. Букур
️️️️
Секу
Замена
А. Прудников
️️️️
К. Кураньи
73'
69'
Замена
И. Бальде
️️️️
Данило
Замена
В. Ванкер
️️️️
А. Юсупов
64'
60'
ГОЛ! 2:2!
Секу
Пас отдал
В. Игнатьев
54'
ГОЛ! 2:1!
В. Игнатьев
Пас отдал
Данило
53'
Желтая карточка
А. Ещенко
38'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
М. Рабиу
Замена
Т. Губочан
️️️️
А. Бюттнер
36'
Желтая карточка
В. Гранат
35'
ГОЛ! 2:0!
С. Манолев
Пас отдал
А. Кокорин
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Джуджак
20'
Желтая карточка
А. Бюттнер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
26
Секу
ПП
99
Данило
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-3-1-2
30
Габулов
28
Бюттнер
13
Гранат
6
Дуглас
11
Манолев
10
Джуджак
4
Юсупов
16
Нобоа
11
Ионов
9
Кокорин
22
Кураньи
3-2-4-1
31
Беленов
38
Ещенко
2
Шандао
44
Шунич
19
Рабиу
77
Каборе
26
Секу
23
Соснин
55
Кулик
71
Попов
99
Данило
28
Бюттнер
15
Губочан
15
Губочан
28
Бюттнер
4
Юсупов
21
Ванкер
21
Ванкер
4
Юсупов
22
Кураньи
89
Прудников
89
Прудников
22
Кураньи
19
Рабиу
20
Игнатьев
20
Игнатьев
19
Рабиу
26
Секу
11
Букур
11
Букур
26
Секу
99
Данило
6
Бальде
6
Бальде
99
Данило
Остались в запасе
Динамо
Кубань (ЛФЛ)
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Динамо - Кубань (ЛФЛ)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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