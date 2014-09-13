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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Мордовия
Локомотив - Мордовия: обзор матча 13 сентября 2014
Локомотив
13.09.2014, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
68'
У. Ниасс
14'
В. Васин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Мордовия
87'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
С. Ткачев
72'
ГОЛ! 1:1!
У. Ниасс
68'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
67'
Желтая карточка
М. Фернандеш
64'
63'
Желтая карточка
В. Божович
Замена
У. Ниасс
️️️️
Р. Павлюченко
61'
60'
Замена
В. Божович
️️️️
Д. Сысуев
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Самедов
59'
23'
Замена
А. Бобер
️️️️
И. Ниассе
19'
Травма
И. Ниассе
16'
Желтая карточка
И. Ниассе
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Васин
Пас отдал
М. Ломич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
49
Роман Шишкин
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ПЗ
18
Ибрахима Ниассе
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
84
Олег Власов
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
4
Дюрица
14
Чорлука
55
Янбаев
7
Шешуков
49
Шишкин
11
Майкон
99
Фернандеш
19
Самедов
10
Павлюченко
4-3-1-2
1
Коченков
40
Перендиа
55
Нахушев
5
Васин
32
Ломич
18
Ниассе
6
Ле Таллек
20
Дональд
84
Власов
48
Луценко
8
Сысуев
19
Самедов
11
Ткачев
11
Ткачев
19
Самедов
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
10
Павлюченко
14
Ниасс
14
Ниасс
10
Павлюченко
8
Сысуев
12
Божович
12
Божович
8
Сысуев
18
Ниассе
8
Бобер
8
Бобер
18
Ниассе
48
Луценко
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
48
Луценко
Остались в запасе
Локомотив
Мордовия
2
Александр Серасхов
ПЗ
31
Илья Абаев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
31
Илья Абаев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Локомотив - Мордовия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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