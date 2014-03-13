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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Томь - Тюмень
Томь - Тюмень: обзор матча 13 марта 2014
Томь
13.03.2014, четверг, 15:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Тюмень
13'
К. Салата
59'
И. Портнягин (П)
79'
Н. Фурсин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Томь - Тюмень
Желтая карточка
А. Черевко
85'
Желтая карточка
Г. Мурешан
80'
79'
ГОЛ! 2:1!
Н. Фурсин
Пас отдал
А. Павленко
Замена
К. Панченко
️️️️
И. Портнягин
74'
Замена
Г. Мурешан
️️️️
М. Комков
66'
64'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Н. Теленков
63'
Замена
В. Аксютенко
️️️️
М. Пименов
62'
Желтая карточка
Н. Теленков
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Портнягин
59'
Желтая карточка
А. Аравин
56'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Н. Баженов
53'
37'
Желтая карточка
С. Сердюков
ГОЛ! 1:0!
К. Салата
Пас отдал
М. Комков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
(К)
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
77
Адам Пинтер
ЛП
26
Александр Черевко
ОП
32
Никита Баженов
АП
10
Михаил Комков
ПП
72
Павел Голышев
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Тюмень
16
Леонид Мусин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЛЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
3
Сергей Голяткин
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
14
Михаил Пименов
(К)
ЦП
20
Никита Теленков
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Томь
25
Илья Чебану
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Шайморданов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
4-1-3-1-1
18
Вашек
2
Аравин
44
Рыков
19
Салата
21
Миланов
26
Черевко
77
Пинтер
10
Комков
72
Голышев
32
Баженов
97
Портнягин
4-1-3-2
16
Мусин
3
Голяткин
5
Фурсин
77
Павленко
7
Кулешов
17
Канаев
20
Теленков
14
Пименов
87
Гогберашвили
29
Сердюков
9
Мамтов
10
Комков
6
Мурешан
6
Мурешан
10
Комков
32
Баженов
16
Голенда
16
Голенда
32
Баженов
97
Портнягин
8
Панченко
8
Панченко
97
Портнягин
20
Теленков
4
Кленкин
4
Кленкин
20
Теленков
14
Пименов
20
Аксютенко
20
Аксютенко
14
Пименов
Остались в запасе
Томь
Тюмень
25
Илья Чебану
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
11
Марат Шайморданов
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
11
Марат Шайморданов
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Томь - Тюмень
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Тюмень
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Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:25 (прямая)
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