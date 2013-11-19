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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Украина
Франция - Украина: обзор матча 19 ноября 2013
Франция
19.11.2013, вторник, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Украина
23'
М. Сахо
32'
К. Бензема
73'
О. Гусев (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Украина
90'
Желтая карточка
В. Мандзюк
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Бензема
83'
Замена
Б. Санья
️️️️
М. Дебюши
78'
76'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Зозуля
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
О. Гусев
73'
Желтая карточка
М. Дебюши
69'
Желтая карточка
П. Эвра
67'
63'
Замена
О. Гусев
️️️️
Р. Безус
48'
Вторая желтая
Е. Хачериди
44'
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
М. Сахо
44'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Сахо
23'
8'
Желтая карточка
Р. Ротань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
6
Йоан Кабай
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Эдмар
ОП
14
Руслан Ротань
(К)
ОП
18
Роман Безус
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
0
Клеман Гренье
ЦП
0
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Украина
23
Рустам Худжамов
ВР
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
4
Анатолий Тимощук
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
0
Валерий Федорчук
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Эвра
0
Сахо
4
Варан
0
Дебюши
6
Кабай
6
Погба
14
Матюиди
7
Рибери
8
Вальбуэна
19
Бензема
4-2-1-2-1
12
Пятов
16
Мандзюк
3
Хачериди
20
Ракицкий
13
Шевчук
21
Эдмар
14
Ротань
18
Безус
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
8
Зозуля
0
Дебюши
19
Санья
19
Санья
0
Дебюши
19
Бензема
9
Жиру
9
Жиру
19
Бензема
18
Безус
9
Гусев
9
Гусев
18
Безус
8
Зозуля
11
Селезнев
11
Селезнев
8
Зозуля
Остались в запасе
Франция
Украина
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
11
Самир Насри
ЛП
0
Клеман Гренье
ЦП
0
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
23
Рустам Худжамов
ВР
6
Тарас Степаненко
ОП
4
Анатолий Тимощук
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
0
Валерий Федорчук
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
11
Самир Насри
ЛП
0
Клеман Гренье
ЦП
0
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
23
Рустам Худжамов
ВР
6
Тарас Степаненко
ОП
4
Анатолий Тимощук
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
0
Валерий Федорчук
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Франция - Украина
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
0 : 0
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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