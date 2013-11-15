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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Франция
Украина - Франция: обзор матча 15 ноября 2013
Украина
15.11.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Франция
59'
Р. Зозуля
82'
А. Ярмоленко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Франция
Красная карточка
А. Кучер
90'
+4
Замена
О. Гусев
️️️️
Е. Коноплянка
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Л. Косиельни
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Зозуля
85'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ярмоленко
82'
79'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
С. Насри
Замена
Р. Безус
️️️️
Эдмар
76'
75'
Желтая карточка
М. Сиссоко
68'
Замена
К. Бензема
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
А. Федецкий
67'
60'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 1:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
Эдмар
59'
45'
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
В. Шевчук
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Руслан Ротань
(К)
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
21
Эдмар
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Блейз Матюиди
ОП
11
Самир Насри
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Украина
23
Рустам Худжамов
ВР
1
Максим Коваль
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
0
Рио Мавуба
ЦП
0
Клеман Гренье
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Пятов
13
Шевчук
3
Хачериди
5
Кучер
17
Федецкий
14
Ротань
6
Степаненко
21
Эдмар
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
8
Зозуля
4-1-2-1-2
1
Льорис
0
Дебюши
3
Абидаль
21
Косиельни
3
Эвра
14
Матюиди
11
Насри
6
Погба
7
Рибери
9
Жиру
20
Реми
21
Эдмар
18
Безус
18
Безус
21
Эдмар
10
Коноплянка
9
Гусев
9
Гусев
10
Коноплянка
8
Зозуля
11
Селезнев
11
Селезнев
8
Зозуля
20
Реми
17
Сиссоко
17
Сиссоко
20
Реми
11
Насри
8
Вальбуэна
8
Вальбуэна
11
Насри
9
Жиру
19
Бензема
19
Бензема
9
Жиру
Остались в запасе
Украина
Франция
23
Рустам Худжамов
ВР
1
Максим Коваль
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
0
Рио Мавуба
ЦП
0
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Рустам Худжамов
ВР
1
Максим Коваль
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
0
Рио Мавуба
ЦП
0
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Украина - Франция
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
0 : 0
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
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