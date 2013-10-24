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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пасуш де Феррейра - Днепр
Пасуш де Феррейра - Днепр: обзор матча 24 октября 2013
Пасуш де Феррейра
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Днепр
83'
Р. Ротань
86'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Днепр
86'
ГОЛ! 0:2!
Е. Коноплянка
83'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ротань
Пас отдал
Е. Коноплянка
Замена
К. Иробисо
️️️️
Р. Мигел
82'
77'
Желтая карточка
Р. Зозуля
67'
Замена
Матеус
️️️️
Б. Гама
Замена
Р. Рибейру
️️️️
М. Жозе Виейра
65'
Желтая карточка
Тони
59'
58'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Н. Калинич
52'
Замена
Жулиано
️️️️
Д. Канкава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
45
Антониу Филипе
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
2
Тиагу Валенте
ЦЗ
80
Тони
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Андре Леао
ОП
17
Руи Мигел
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
81
Мануэль Жозе Виейра
ПП
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Пасуш де Феррейра
32
Матиас Дегра
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
4
Ромеу
ОП
20
Рубен Рибейру
ЦП
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
4-1-4-1
45
Филипе
17
Сантуш
80
Тони
19
Рикарду
2
Валенте
8
Леао
17
Мигел
27
Оливейра
14
Сери
81
Жозе Виейра
12
Бебе
4-3-1-2
71
Бойко
5
Мандзюк
14
Чеберячко
23
Стринич
3
Мазух
29
Ротань
16
Гама
23
Канкава
22
Коноплянка
9
Калинич
10
Зозуля
81
Жозе Виейра
20
Рибейру
20
Рибейру
81
Жозе Виейра
17
Мигел
9
Иробисо
9
Иробисо
17
Мигел
23
Канкава
20
Жулиано
20
Жулиано
23
Канкава
9
Калинич
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Калинич
16
Гама
99
Матеус
99
Матеус
16
Гама
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Днепр
32
Матиас Дегра
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
4
Ромеу
ОП
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
32
Матиас Дегра
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
4
Ромеу
ОП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Днепр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
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