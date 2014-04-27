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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Днепр
Металлист - Днепр: обзор матча 27 апреля 2014
Металлист
27.04.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
36'
А. Гомес
87'
С. Бланко
81'
Н. Калинич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Днепр
90'
+3
Желтая карточка
Матеус
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бойко
Замена
Юссуф
️️️️
С. Бланко
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Бланко
Пас отдал
А. Богданов
87'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Калинич
Замена
О. Шелаев
️️️️
В. Гоменюк
78'
75'
Замена
Н. Калинич
️️️️
И. Стринич
68'
Желтая карточка
Жулиано
64'
Замена
С. Политыло
️️️️
Е. Чеберячко
Замена
А. Богданов
️️️️
М. Азеведо
56'
46'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Д. Канкава
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
36'
22'
Желтая карточка
И. Стринич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
43
Юрий Ткачук
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-2-1-2
81
Дишленкович
3
Вильягра
6
Азеведо
18
Гуйе
19
Пшеничных
19
Ксенз
32
Красноперов
29
Бланко
10
Хавьер
10
Гомес
8
Гоменюк
4-2-2-2
71
Бойко
44
Федецкий
14
Чеберячко
3
Мазух
23
Стринич
29
Ротань
23
Канкава
20
Жулиано
22
Коноплянка
10
Зозуля
99
Матеус
29
Бланко
24
Юссуф
24
Юссуф
29
Бланко
8
Гоменюк
5
Шелаев
5
Шелаев
8
Гоменюк
6
Азеведо
90
Богданов
90
Богданов
6
Азеведо
14
Чеберячко
89
Политыло
89
Политыло
14
Чеберячко
23
Канкава
11
Селезнев
11
Селезнев
23
Канкава
23
Стринич
9
Калинич
9
Калинич
23
Стринич
Остались в запасе
Металлист
Днепр
55
Александр Нойок
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Металлист - Днепр
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Днепр
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
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12
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2018.01.17 10:15
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Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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2019.11.29 19:24
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2018.11.23 23:58
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