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Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 10 мая 2014
Спартак
10.05.2014, суббота, 17:45
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
31'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Амкар-Пермь
90'
+1
Вторая желтая
Я. Вавржиняк
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Ж. Карлос
89'
Желтая карточка
Е. Макеев
88'
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
82'
Замена
Ромуло
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
74'
64'
Замена
И. Пикущак
️️️️
Г. Пеев
55'
Желтая карточка
Я. Вавржиняк
Желтая карточка
Д. Глушаков
54'
44'
Желтая карточка
Ф. Огуде
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
5
Кариока
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
5
Януш Гол
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
8
Фегор Огуде
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
27
Ромуло
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-5-1
32
Ребров
34
Макеев
35
Таски
30
Карлос
18
Паршивлюк
23
Комбаров
88
Глушаков
5
Кариока
8
Коста
14
Хурадо
14
Мовсисян
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
97
Фибел
4
Никитин
31
Вавржиняк
7
Пеев
5
Гол
14
Васильев
18
Коломейцев
8
Огуде
99
Канунников
30
Карлос
23
Озбилиз
23
Озбилиз
30
Карлос
14
Хурадо
27
Ромуло
27
Ромуло
14
Хурадо
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
7
Пеев
10
Пикущак
10
Пикущак
7
Пеев
Остались в запасе
Спартак
Амкар-Пермь
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
13
Владимир Обухов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
13
Владимир Обухов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Спартак - Амкар-Пермь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:30 (прямая)
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