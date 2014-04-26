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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Томь
Урал - Томь: обзор матча 26 апреля 2014
Урал
26.04.2014, суббота, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Томь
Желтая карточка
А. Данцев
90'
+2
Пенальти не реализован!
С. Гогниев
74'
Замена
В. Коман
️️️️
Ч. Лунгу
60'
53'
Желтая карточка
Ж. Миланов
Желтая карточка
В. Хозин
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЛП
10
Эдгар Манучарян
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦП
97
Игорь Портнягин
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Томь
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
4-4-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
63
Белозеров
6
Оттесен
2
Хозин
30
Асеведо
10
Манучарян
41
Сапета
10
Лунгу
21
Ерохин
2
Гогниев
4-2-3-1
25
Чебану
21
Миланов
25
Йиранек
34
Сабитов
26
Бордачев
44
Башкиров
6
Мурешан
97
Портнягин
8
Панченко
33
Нехайчик
16
Голенда
10
Лунгу
78
Коман
78
Коман
10
Лунгу
Остались в запасе
Урал
Томь
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Урал - Томь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
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2 : 2
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Россия. ФНЛ, 35 тур
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1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
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