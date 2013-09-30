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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Томь
Локомотив - Томь: обзор матча 30 сентября 2013
Локомотив
30.09.2013, понедельник, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Томь
90'
+3
Желтая карточка
П. Голышев
90'
+2
Замена
М. Комков
️️️️
Е. Башкиров
Вторая желтая
Л. Диарра
90'
+1
83'
Замена
А. Аравин
️️️️
П. Игнатович
82'
Желтая карточка
И. Чебану
80'
Вторая желтая
М. Бордачев
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
А. Самедов
75'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
74'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
71'
Желтая карточка
Л. Диарра
65'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Майкон
61'
58'
Желтая карточка
К. Панченко
58'
Желтая карточка
В. Кисенков
Желтая карточка
Д. Тарасов
58'
Желтая карточка
Я. Дюрица
56'
43'
Желтая карточка
М. Бордачев
29'
Замена
П. Голышев
️️️️
Я. Голенда
26'
Травма
Я. Голенда
24'
Желтая карточка
В. Рыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ЦП
15
Владимир Кисенков
ЦП
97
Игорь Портнягин
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
49
Шишкин
23
Тарасов
19
Диарра
11
Майкон
11
Буссуфа
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-4-2
25
Чебану
21
Миланов
44
Рыков
25
Йиранек
26
Бордачев
97
Портнягин
44
Башкиров
15
Кисенков
29
Игнатович
8
Панченко
16
Голенда
11
Майкон
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Майкон
19
Самедов
10
Кайседо
10
Кайседо
19
Самедов
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
29
Игнатович
2
Аравин
2
Аравин
29
Игнатович
44
Башкиров
10
Комков
10
Комков
44
Башкиров
16
Голенда
72
Голышев
72
Голышев
16
Голенда
Остались в запасе
Локомотив
Томь
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
12
Арби Межиев
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Томь
4
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:00 (прямая)
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