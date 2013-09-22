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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Томь
Рубин - Томь: обзор матча 22 сентября 2013
Рубин
22.09.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Томь
15'
Х. Саломон Рондон
34'
К. Панченко (П)
87'
М. Бордачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Томь
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Бордачев
Пас отдал
Н. Баженов
85'
Замена
М. Комков
️️️️
С. Омельянчук
84'
Желтая карточка
Я. Голенда
78'
Замена
Н. Баженов
️️️️
К. Панченко
73'
Желтая карточка
Е. Башкиров
72'
Замена
П. Игнатович
️️️️
В. Сорокин
Травма
Х. Саломон Рондон
66'
Желтая карточка
Б. Натхо
61'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
60'
Желтая карточка
Р. Еременко
60'
60'
Желтая карточка
К. Панченко
59'
Желтая карточка
Ж. Миланов
Замена
Б. Натхо
️️️️
В. Кулик
55'
Замена
Р. Шаронов
️️️️
С. Кисляк
55'
52'
Желтая карточка
С. Омельянчук
Желтая карточка
М. Вакасо
48'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Торбинский
46'
Желтая карточка
С. Кисляк
45'
+1
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Панченко
Красная карточка
А. Рязанцев
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
55
Владислав Кулик
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
(К)
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Томь
40
Младен Божович
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЛП
8
Сергей Омельянчук
(К)
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
55
Кулик
44
Навас
5
Маркано
23
Кузьмин
6
М'Вила
15
Кисляк
26
Еременко
7
Рязанцев
6
Торбинский
23
Рондон
4-2-3-1
40
Божович
21
Миланов
25
Йиранек
44
Рыков
26
Бордачев
8
Омельянчук
44
Башкиров
15
Сорокин
72
Голышев
8
Панченко
16
Голенда
15
Кисляк
76
Шаронов
76
Шаронов
15
Кисляк
55
Кулик
10
Натхо
10
Натхо
55
Кулик
6
Торбинский
22
Вакасо
22
Вакасо
6
Торбинский
15
Сорокин
29
Игнатович
29
Игнатович
15
Сорокин
8
Омельянчук
10
Комков
10
Комков
8
Омельянчук
8
Панченко
32
Баженов
32
Баженов
8
Панченко
Остались в запасе
Рубин
Томь
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
4
Максим Астафьев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
4
Максим Астафьев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Томь
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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