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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлист
Ворскла - Металлист: обзор матча 03 ноября 2013
Ворскла
03.11.2013, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
68'
Д. Дедечко
42'
Р. Моледо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлист
Желтая карточка
Д. Непогодов
90'
+5
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Яхович
90'
+3
82'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
М. Девич
71'
Замена
К. Хавьер
️️️️
С. Бланко
Замена
А. Громов
️️️️
Й. Маркоски
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дедечко
Пас отдал
Е. Ткачук
68'
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Моледо
Пас отдал
П. Ксенз
Желтая карточка
А. Яхович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
54
Юрий Павлик
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
83
Чиприан Василаке
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
3-4-1-2
1
Непогодов
17
Чеснаков
23
Сапай
3
Ткачук
44
Пердута
69
Дедечко
82
Ребенок
6
Скляр
10
Маркоски
9
Янузи
18
Яхович
4-1-3-2
29
Горяинов
19
Ксенз
4
Моледо
6
Азеведо
18
Гуйе
7
Соуза
7
Соса
29
Бланко
8
Эдмар
10
Гомес
32
Девич
10
Маркоски
28
Громов
28
Громов
10
Маркоски
18
Яхович
24
Баранник
24
Баранник
18
Яхович
29
Бланко
10
Хавьер
10
Хавьер
29
Бланко
32
Девич
8
Гоменюк
8
Гоменюк
32
Девич
Остались в запасе
Ворскла
Металлист
83
Чиприан Василаке
ЦФ
54
Юрий Павлик
ЦП
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
Остались в запасе
83
Чиприан Василаке
ЦФ
54
Юрий Павлик
ЦП
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Металлист
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Ворскла
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