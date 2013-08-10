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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Мариуполь
Ворскла - Мариуполь: обзор матча 10 августа 2013
Ворскла
10.08.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
80'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Мариуполь
Желтая карточка
Е. Ткачук
85'
85'
Замена
В. Кулач
️️️️
Д. Таргамадзе
83'
Замена
Р. Фомин
️️️️
А. Мандзюк
Замена
Е. Будник
️️️️
О. Мищенко
83'
ГОЛ! 1:0!
А. Громов
Пас отдал
П. Ребенок
80'
Замена
А. Громов
️️️️
А. Янузи
67'
59'
Замена
В. Чурко
️️️️
В. Федотов
57'
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
Й. Маркоски
46'
26'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
12'
Желтая карточка
А. Путивцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
83
Чиприан Василаке
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Руслан Фомин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
4-4-1-1
1
Непогодов
4
Даллку
23
Сапай
3
Ткачук
17
Чеснаков
99
Мищенко
44
Пердута
69
Дедечко
82
Ребенок
10
Маркоски
9
Янузи
3-3-3-1
12
Худжамов
2
Полянский
18
Ордец
91
Бутко
32
Ищенко
92
Емельянов
5
Путивцев
30
Окриашвили
19
Федотов
99
Таргамадзе
16
Мандзюк
99
Мищенко
11
Будник
11
Будник
99
Мищенко
10
Маркоски
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
10
Маркоски
9
Янузи
28
Громов
28
Громов
9
Янузи
19
Федотов
11
Чурко
11
Чурко
19
Федотов
16
Мандзюк
19
Фомин
19
Фомин
16
Мандзюк
99
Таргамадзе
10
Кулач
10
Кулач
99
Таргамадзе
Остались в запасе
Ворскла
Мариуполь
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
83
Чиприан Василаке
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Мариуполь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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