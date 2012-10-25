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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Анжи
Ливерпуль - Анжи: обзор матча 25 октября 2012
Ливерпуль
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
53'
С. Даунинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Анжи
Желтая карточка
Д. Аггер
80'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Шелви
80'
77'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
М. Буссуфа
Желтая карточка
Л. Суарес
75'
64'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Ф. Смолов
62'
Замена
А. Логашов
️️️️
К. Агаларов
ГОЛ! 1:0!
С. Даунинг
Пас отдал
Д. Шелви
53'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Джонсон
46'
43'
Желтая карточка
К. Агаларов
21'
Желтая карточка
К. Самба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Сусо
ПВ
61
Самед Йесил
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-3-2-1
25
Джонс
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
14
Уисдом
8
Джеррард
8
Шахин
26
Шелви
24
Ассаиди
19
Даунинг
9
Суарес
4-3-1-2
30
Габулов
7
Агаларов
30
Карлос
4
Самба
18
Жирков
27
Шатов
8
Габулов
11
Буссуфа
16
Карсела-Гонсалес
90
Смолов
9
Это'О
26
Шелви
7
Аллен
7
Аллен
26
Шелви
8
Джонсон
19
Стерлинг
19
Стерлинг
8
Джонсон
7
Агаларов
43
Логашов
43
Логашов
7
Агаларов
11
Буссуфа
13
Лахиялов
13
Лахиялов
11
Буссуфа
90
Смолов
90
Траоре
90
Траоре
90
Смолов
Остались в запасе
Ливерпуль
Анжи
61
Самед Йесил
ЦФ
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
61
Самед Йесил
ЦФ
25
Петер Гулачи
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ливерпуль - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Помощники судьи:
Анджело Боонман
Роб ван де Вен
Дополнительные помощники:
Пол ван Букел
Деннис Хиглер
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая), "НТВ" 22:50 (прямая)
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