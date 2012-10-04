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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Янг Бойз
Анжи - Янг Бойз: обзор матча 04 октября 2012
Анжи
04.10.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Янг Бойз
60'
С. Это'О (П)
90'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Янг Бойз
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
О. Шатов
90'
88'
Желтая карточка
М. Костанцо
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
85'
84'
Желтая карточка
М. Фрай
Замена
Г. Габулов
️️️️
Ж. Карлос
79'
78'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Виткиевиец
66'
Замена
М. Фрай
️️️️
К. Шнойвли
65'
Замена
Р. Нуццоло
️️️️
Г. Сарате
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Л. Траоре
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Это'О
60'
Желтая карточка
К. Самба
58'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Р. Тагирбеков
19'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
(К)
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Ален Неф
ПЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
16
Морено Костанцо
ЦП
31
Эльсад Зверотич
ЦП
33
Гонсало Сарате
АП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Янг Бойз
27
Иван Бенито
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
16
Марио Раймонди
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
4-4-2
30
Габулов
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
7
Агаларов
27
Шатов
8
Жусилей
19
Диарра
11
Буссуфа
90
Траоре
9
Это'О
4-4-1-1
1
Вельфли
13
Неф
22
Весковац
40
Ояла
26
Лецяск
16
Виткиевиец
16
Костанцо
31
Зверотич
20
Шнойвли
33
Сарате
25
Бобадилья
13
Тагирбеков
18
Жирков
18
Жирков
13
Тагирбеков
30
Карлос
8
Габулов
8
Габулов
30
Карлос
90
Траоре
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
90
Траоре
16
Виткиевиец
21
Гонсалес
21
Гонсалес
16
Виткиевиец
20
Шнойвли
9
Фрай
9
Фрай
20
Шнойвли
33
Сарате
14
Нуццоло
14
Нуццоло
33
Сарате
Остались в запасе
Анжи
Янг Бойз
1
Мехти Дженетов
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
27
Иван Бенито
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
Главный тренер
Мартин Руэда
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
27
Иван Бенито
ВР
16
Марио Раймонди
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
Главный тренер
Мартин Руэда
Статистика матча Анжи - Янг Бойз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
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Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Помощники судьи:
Маркус Хекер
Детлеф Шеппе
Дополнительные помощники:
Марко Фритц
Гвидо Винкман
Резервный судья:
Рене Кунслебен
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 19:45 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 19:00 (прямая)
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