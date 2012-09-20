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    Мартин Руэда

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Руэда
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 9 января 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Янг Бойз 6 3 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.09.2012 Янг Бойз 3 : 5 Ливерпуль
    04.10.2012 Анжи 2 : 0 Янг Бойз
    25.10.2012 Янг Бойз 3 : 1 Удинезе
    08.11.2012 Удинезе 2 : 3 Янг Бойз
    23.11.2012 Ливерпуль 2 : 2 Янг Бойз
    06.12.2012 Янг Бойз 3 : 1 Анжи
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