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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Италия
Англия - Италия: обзор матча 24 июня 2012
Англия
24.06.2012, воскресенье, 22:45
Чемпионат Европы, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Италия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Италия
ГОЛ!
А. Диаманти
2:4
Пенальти не реализован!
Э. Коул
ГОЛ!
А. Ночерино
2:3
Пенальти не реализован!
Э. Янг
ГОЛ!
А. Пирло
2:2
ГОЛ!
У. Руни
2:1
Пенальти не реализован!
Р. Монтоливо
ГОЛ!
С. Джеррард
1:1
ГОЛ!
М. Балотелли
0:1
94'
Желтая карточка
К. Маджо
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
С. Паркер
94'
90'
+1
Замена
К. Маджо
️️️️
И. Абате
82'
Желтая карточка
А. Барцальи
80'
Замена
А. Ночерино
️️️️
Д. Де Росси
78'
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Кассано
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Милнер
61'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Уэлбек
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛАЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПАЗ
17
Скотт Паркер
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
10
Уэйн Руни
АП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛАЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПАЗ
16
Даниэле Де Росси
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ПП
9
Марио Балотелли
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Тиаго Мотта
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Харт
18
Янг
6
Терри
5
Лескотт
3
Коул
2
Джонсон
17
Паркер
4
Милнер
4
Джеррард
10
Руни
14
Уэлбек
2-3-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
7
Абате
21
Пирло
6
Бальдзаретти
8
Маркизио
18
Монтоливо
16
Де Росси
10
Кассано
9
Балотелли
17
Паркер
8
Хендерсон
8
Хендерсон
17
Паркер
4
Милнер
14
Уолкотт
14
Уолкотт
4
Милнер
14
Уэлбек
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Уэлбек
16
Де Росси
23
Ночерино
23
Ночерино
16
Де Росси
10
Кассано
23
Диаманти
23
Диаманти
10
Кассано
7
Абате
0
Маджо
0
Маджо
7
Абате
Остались в запасе
Англия
Италия
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Тиаго Мотта
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Тиаго Мотта
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Англия - Италия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Бертину Миранда
Рикарду Сантуш
Дополнительные помощники:
Жорж Соуза
Дуарте Гомеш
Резервный судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"Первый канал" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 21:45 (прямая)
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