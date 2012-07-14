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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Мариуполь
Металлист - Мариуполь: обзор матча 14 июля 2012
Металлист
14.07.2012, суббота, 22:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Мариуполь
18'
Х. Соса
90+5'
П. Ребенок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Мариуполь
ГОЛ! 2:0!
П. Ребенок
Пас отдал
Х. Соса
90'
+5
Желтая карточка
К. Вильягра
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Н. Ищенко
Желтая карточка
Тайсон
88'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Тайсон
88'
86'
Желтая карточка
А. Чижов
86'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
К. Ярошенко
Замена
С. Бланко
️️️️
Марлос
77'
Замена
П. Ребенок
️️️️
В. Лысенко
68'
66'
Замена
К. Кравченко
️️️️
Р. Емельянов
46'
Замена
В. Федотов
️️️️
Д. Таргамадзе
19'
Желтая карточка
В. Виценец
ГОЛ! 1:0!
Х. Соса
Пас отдал
Марлос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
16
Денис Барвинко
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
9
Андрей Оберемко
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
38
Дмитрий Тищенко
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-2-2-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
16
Барвинко
6
Торсильери
3
Вильягра
7
Соса
19
Торрес
10
Хавьер
10
Марлос
7
Лысенко
11
Тайсон
3-1-5-1
12
Худжамов
33
Чижов
91
Бутко
32
Ищенко
92
Емельянов
9
Кожанов
99
Ярошенко
30
Окриашвили
70
Шевчук
99
Таргамадзе
25
Виценец
10
Марлос
29
Бланко
29
Бланко
10
Марлос
7
Лысенко
82
Ребенок
82
Ребенок
7
Лысенко
11
Тайсон
9
Кристальдо
9
Кристальдо
11
Тайсон
92
Емельянов
24
Кравченко
24
Кравченко
92
Емельянов
99
Таргамадзе
19
Федотов
19
Федотов
99
Таргамадзе
99
Ярошенко
16
Мандзюк
16
Мандзюк
99
Ярошенко
Остались в запасе
Металлист
Мариуполь
9
Андрей Оберемко
ЦП
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
38
Дмитрий Тищенко
ОП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
9
Андрей Оберемко
ЦП
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
38
Дмитрий Тищенко
ОП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлист - Мариуполь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
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2025.06.06 16:16
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1
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
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2018.11.23 23:58
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2017.01.08 10:44
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