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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Анжи
Рубин - Анжи: обзор матча 28 октября 2012
Рубин
28.10.2012, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Анжи
4'
О. Кузьмин
19'
А. Касаев
10'
Л. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Анжи
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Касаев
85'
79'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
М. Буссуфа
46'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Р. Тагирбеков
Замена
Г. Торе
️️️️
П. Орбаис
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Касаев
Пас отдал
О. Кузьмин
19'
10'
ГОЛ! 1:1!
Л. Траоре
ГОЛ! 1:0!
О. Кузьмин
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
11
Алан Касаев
АП
23
Олег Кузьмин
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
16
Боккетти
76
Шаронов
17
Калешин
10
Натхо
6
Орбаис
61
Карадениз
23
Кузьмин
11
Касаев
23
Рондон
4-4-2
30
Габулов
7
Агаларов
4
Самба
30
Карлос
13
Тагирбеков
16
Карсела-Гонсалес
27
Шатов
11
Буссуфа
18
Жирков
90
Траоре
9
Это'О
6
Орбаис
30
Торе
30
Торе
6
Орбаис
11
Касаев
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Касаев
13
Тагирбеков
13
Лахиялов
13
Лахиялов
13
Тагирбеков
11
Буссуфа
90
Смолов
90
Смолов
11
Буссуфа
Остались в запасе
Рубин
Анжи
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Анжи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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