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Амкар-Пермь - Спартак
Амкар-Пермь - Спартак: обзор матча 29 сентября 2012
Амкар-Пермь
29.09.2012, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
20'
П. Игнатович
31'
К. Чельстрем
67'
Ари
90+5'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Ари
86'
Желтая карточка
Е. Макеев
Желтая карточка
Д. Нийхолт
84'
82'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Де Зеув
80'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
76'
67'
ГОЛ! 1:2!
Ари
Пас отдал
А. Дзюба
65'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Джано
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
П. Игнатович
55'
Замена
Р. Герус
️️️️
С. Волков
50'
Красная карточка
С. Нарубин
49'
46'
Замена
С. Песьяков
️️️️
А. Дикань
43'
Желтая карточка
Э. Эменике
Желтая карточка
М. Новакович
42'
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Чельстрем
ГОЛ! 1:0!
П. Игнатович
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
5
Кариока
ЦП
7
Джано
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
32
Брезнаник
13
Новакович
25
Смирнов
14
Сираков
29
Игнатович
18
Коломейцев
14
Васильев
7
Пеев
1
Волков
26
Якубко
4-4-2
31
Дикань
34
Макеев
2
Инсаурральде
92
Брызгалов
23
Комбаров
7
Джано
4
Чельстрем
5
Кариока
6
Де Зеув
39
Ари
10
Эменике
1
Волков
1
Герус
1
Герус
1
Волков
29
Игнатович
32
Нийхолт
32
Нийхолт
29
Игнатович
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
31
Дикань
30
Песьяков
30
Песьяков
31
Дикань
6
Де Зеув
91
Яковлев
91
Яковлев
6
Де Зеув
7
Джано
22
Дзюба
22
Дзюба
7
Джано
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак
30
Брайан Идову
ЛЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Николай Трубачев
17
Марек Сухи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Брайан Идову
ЛЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
Остались в запасе
17
Марек Сухи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Николай Трубачев
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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