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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Россия
Азербайджан - Россия: обзор матча 15 октября 2013
Азербайджан
15.10.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 1
Завершен
Россия
90'
В. Джавадов
16'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Россия
ГОЛ! 1:1!
В. Джавадов
Пас отдал
М. Шукуров
90'
Замена
В. Джавадов
️️️️
Р. Дадашов
83'
82'
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Самедов
Замена
Р. Амиргулиев
️️️️
А. Абдуллаев
79'
Красная карточка
М. Медведев
73'
73'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
Г. Гараев
️️️️
А. Исмаилов
46'
46'
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Файзулин
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Широков
Пас отдал
А. Самедов
10'
Желтая карточка
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
(К)
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
7
Араз Абдуллаев
ЛВ
0
Руслан Абышов
ОП
18
Максим Медведев
ОП
11
Рауф Алиев
АП
22
Афран Исмаилов
ПВ
10
Руфат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
20
Уфук Будак
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
0
Али Гекдемир
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
0
Чихан Озкара
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
11
Павел Мамаев
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
4-2-3-1
1
Агаев
5
Аллахвердиев
21
Левин
14
Садыгов
0
Шукуров
0
Абышов
18
Медведев
7
Абдуллаев
11
Алиев
22
Исмаилов
10
Дадашов
4-3-1-2
1
Акинфеев
2
Козлов
24
Березуцкий
4
Игнашевич
23
Комбаров
15
Широков
20
Файзулин
8
Глушаков
19
Самедов
9
Кокорин
11
Кержаков
22
Исмаилов
2
Гараев
2
Гараев
22
Исмаилов
7
Абдуллаев
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
7
Абдуллаев
10
Дадашов
0
Джавадов
0
Джавадов
10
Дадашов
19
Самедов
11
Мамаев
11
Мамаев
19
Самедов
20
Файзулин
17
Шатов
17
Шатов
20
Файзулин
Остались в запасе
Азербайджан
Россия
20
Уфук Будак
ЦЗ
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
14
Рашад Садигов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
0
Али Гекдемир
ЦП
0
Чихан Озкара
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
8
Александр Рязанцев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
20
Уфук Будак
ЦЗ
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
14
Рашад Садигов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
0
Али Гекдемир
ЦП
0
Чихан Озкара
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
8
Александр Рязанцев
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Азербайджан - Россия
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Где смотреть матч:
"Первый канал" 21:00 (прямая)
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