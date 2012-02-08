Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Кот-д'Ивуар
Мали - Кот-д'Ивуар: обзор матча 08 февраля 2012
Мали
08.02.2012, среда, 23:00
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
45'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Мали - Кот-д'Ивуар
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Я. Туре
Желтая карточка
С. Диаките
Замена
М. Траоре
️️️️
С. Соу
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
А. Кейта
️️️️
С. Калу
Замена
Г. Дембеле
️️️️
М. Ятабаре
Замена
У. Кулибали
️️️️
Д. Диаките
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
О. Берте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
16
Сумбейла Диаките
ВР
2
Осман Берте
ЛЗ
15
Дрисса Диаките
ЦЗ
3
Адама Тамбура
ЦЗ
5
Седрик Канте
ПЗ
18
Самба Соу
ЛП
12
Сейду Кейта
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
15
Бакайе Траоре
ПП
9
Шейк Диабате
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ПЗ
5
Дидье Зокора
ЛП
10
Жервиньо
ЛВ
19
Яя Туре
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
9
Шейк Тиоте
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Мали
22
Альмами Согоба
ВР
1
Умар Сиссоко
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
19
Сиди Коне
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Жерар Гнануан
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Кафумба Кулибали
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
13
Дидье Я Конан
ЦФ
4-4-2
16
Диаките
2
Берте
15
Диаките
3
Тамбура
5
Канте
18
Соу
12
Кейта
20
Диаките
15
Траоре
7
Ятабаре
9
Диабате
3-4-1-2
1
Барри
22
Бамба
4
Туре
5
Тьене
9
Тиоте
19
Туре
6
Госсо
5
Зокора
10
Жервиньо
8
Калу
11
Дрогба
15
Диаките
23
Кулибали
23
Кулибали
15
Диаките
18
Соу
17
Траоре
17
Траоре
18
Соу
7
Ятабаре
11
Дембеле
11
Дембеле
7
Ятабаре
8
Калу
18
Кейта
18
Кейта
8
Калу
19
Туре
13
Конан
13
Конан
19
Туре
Остались в запасе
Мали
Кот-д'Ивуар
22
Альмами Согоба
ВР
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
1
Умар Сиссоко
ВР
19
Сиди Коне
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
21
Абду Траоре
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
23
Жерар Гнануан
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Кафумба Кулибали
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
22
Альмами Согоба
ВР
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
1
Умар Сиссоко
ВР
19
Сиди Коне
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
21
Абду Траоре
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
23
Жерар Гнануан
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
20
Игор Лоло
ЛЗ
3
Артур Бока
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Кафумба Кулибали
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
12
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Мали - Кот-д'Ивуар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Стад д'Ангондже
Новости команд
Все
Мали
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией
12 мая
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Тренер Мали определил лучшего нападающего в истории России
3 апреля
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
2
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+