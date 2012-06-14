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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Ирландия
Испания - Ирландия: обзор матча 14 июня 2012
Испания
14.06.2012, четверг, 22:45
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
4 : 0
Завершен
Ирландия
4'
Ф. Торрес
49'
Д. Сильва
70'
Ф. Торрес
83'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Ирландия
ГОЛ! 4:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
П. Грин
️️️️
Г. Уилэн
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Иньеста
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Дафф
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
С. Кокс
+1
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
Р. Кин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
14
Хаби Алонсо
ЦП
8
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
17
Стивен Уорд
ЛЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Кейт Эндрюс
ОП
6
Гленн Уилэн
ОП
11
Дэмьен Дафф
ПП
10
Робби Кин
(К)
ЦФ
20
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
21
Пол Грин
АП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
4-3-2-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
17
Арбелоа
14
Алонсо
8
Хави
5
Бускетс
6
Иньеста
21
Сильва
9
Торрес
4-2-1-1-2
16
Гивен
4
О'Ши
5
Данн
2
Сент-Леджер
17
Уорд
8
Эндрюс
6
Уилэн
11
Дафф
7
МакГиди
20
Кокс
10
Кин
14
Алонсо
4
Мартинес
4
Мартинес
14
Алонсо
6
Иньеста
20
Касорла
20
Касорла
6
Иньеста
9
Торрес
10
Фабрегас
10
Фабрегас
9
Торрес
11
Дафф
11
МакКлин
11
МакКлин
11
Дафф
6
Уилэн
21
Грин
21
Грин
6
Уилэн
20
Кокс
14
Уолтерс
14
Уолтерс
20
Кокс
Остались в запасе
Испания
Ирландия
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Кирен Вествуд
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
17
Стивен Хант
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Испания - Ирландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
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1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Бертино Миранда
Рикарду Сантос
Дополнительные помощники:
Мануэль Де Соуза
Дуарте Гомес
Резервный судья:
Марцин Борски (Польша)
Стадион:
Гданьск
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:05 (прямая) "Первый канал" 22:40 (прямая)
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